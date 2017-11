Termin vereinbaren und kurzes Klärungsgespräch führen

Wenn der Mitarbeiter nicht mit dem Ergebnis zu Ihnen kommt, sondern meint, er komme mit der Aufgabe nicht voran und brauche Ihre Hilfe, dann sollten Sie einen Gesprächstermin anberaumen, bei dem das Problem des Mitarbeiters beleuchtet wird. Ein solches Gespräch sollte nicht länger als 5 bis 15 Minuten dauern.

In diesem Gespräch erklärt der Mitarbeiter seine Aufgabe. Es sollte klar werden, was seinem Stellenprofil und seiner Kompetenz entspricht und was Sie als Vorgesetzter von ihm erwarten. Klären Sie: Was genau ist das Problem? Was genau braucht der Mitarbeiter von Ihnen, um mit seiner Aufgabe weiterzukommen?“

Aus den Antworten können sich folgende Situationen und ihre Lösungen ergeben:

Die Aufgabe ist zu schwierig

Stellt sich heraus, dass der Mitarbeiter nicht in der Lage ist, die Aufgabe zu erledigen, dann sollte er sich dafür qualifizieren, oder er holt sich Unterstützung von einem erfahrenen Kollegen. Ist das nicht möglich, ist die Aufgabe für den Mitarbeiter endgültig erledigt. Dann muss der Vorgesetzte sie an einen anderen, kompetenteren Kollegen delegieren.

Der Mitarbeiter braucht Informationen

Der Mitarbeiter kommt nicht voran, weil er wichtige Informationen braucht. Sie erklären, dass er sich diese selbst beschaffen muss. Gegebenenfalls geben Sie ihm einen Tipp, wo er sich informieren kann.

Eine Entscheidung muss getroffen werden

Der Mitarbeiter kommt nicht weiter, weil zunächst eine Entscheidung getroffen werden muss, die er nicht selbst treffen kann. Sie bitten ihn, alle Informationen bereitzustellen, damit Sie entscheiden können. Danach muss der Mitarbeiter die Aufgabe entsprechend der Entscheidung weiterbearbeiten.

Oder: Der Mitarbeiter soll von sich aus eine Lösung vorschlagen und erläutern. Sie bewerten den Lösungsvorschlag und entscheiden, ob er so umgesetzt wird. Wenn ja, muss sich der Mitarbeiter wieder darum kümmern.

Der Mitarbeiter wünscht eine Rückmeldung zu seiner Arbeitsweise

Der Mitarbeiter erklärt, dass er sich unsicher ist, ob er die Aufgabe richtig anpackt und löst. Lassen Sie sich erklären, wie der Mitarbeiter vorgeht und versichern Sie ihm, dass er so auf dem richtigen Weg ist und er mit der Aufgabenbearbeitung fortfahren soll.

Im anderen Fall korrigieren Sie ihn und erklären, was er ändern soll. Anschließend bearbeitet er die Aufgabe entsprechend. Ist er nicht in der Lage, seine Arbeitsweise zu ändern, wird diese Arbeit beendet und der Mitarbeiter erhält eine neue Aufgabe.