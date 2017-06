Agile Unternehmen„Was ist denn das schon wieder?“

Unternehmer sind per se agil

„Was, bitteschön, ist denn das schon wieder?“, fragte am Rande eines Vortrags ein pragmatisch denkender Gießereichef. Er erwartete keine wissenschaftliche Definition. Er wollte sich nur vergewissern, ob agil nicht das ist, was Unternehmer vernünftigerweise schon immer tun sollten: Nämlich rasch auf Anforderungen reagieren und proaktiv agieren. Wenn man das aufgeblasene Wortgebimmel der Protagonisten weglässt, ist es unterm Strich genau das. Denn agil sein bedeutet, flexibel und initiativ auf neue Situationen zu reagieren. Und das wird in einer Zeit, in der sich feste Strukturen auflösen, Roboter sich vom Menschen emanzipieren, Arbeit und Freizeit miteinander verschmelzen, Wissen frei flottiert und Know-how von jedem Ort der Welt aus abgerufen werden kann, ein signifikanter Unternehmensvorteil sein.