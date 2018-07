Active Collab

Active Collab ist eine kostengünstige Lösung für kleine Unternehmen. Sie ist so benutzerfreundlich, dass Projektmanager sich gar nicht erst darüber den Kopf zerbrechen müssen, wie sie ihrem Team beibringen, diese hoch gelobte Software zu verwenden. Leistungsstarke Funktionen zu Dokumentenverwaltung, E-Mail-basierter Kommunikation, Prioritäts- und Aufgabenkontrolle und Budgetierung machen die Software besonders für Projektmanager attraktiv, die mehrere Projekte verwalten.

Stärken

Intuitiv bedienbar, hervorragender Support, iOS-Apps, Rechnungsstellung an Kunden direkt in der App möglich, Zeiterfassung und die Möglichkeit, zu kontrollieren, was welchem Nutzer angezeigt wird.

Schwächen

Zeitleisten- und Spaltenansichten für Aufgaben anstelle von Gantt-Diagrammen.

Kosten

Selbst gehostet für 499 USD; 49 USD/Monat für bis zu 15 Teammitglieder.