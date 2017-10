Minimal- und Maximalziel des Nachfassens klären

Definieren Sie vorab: Was ist das Minimal- und was das Maximalziel Ihres Nachfassens? Wollen Sie damit tatsächlich „nur“ den Status Ihres Angebots erfahren und sich ins Gedächtnis rufen? Oder wollen Sie auf den nächsten Schritt im Verkaufsprozess hinarbeiten, zum Beispiel die Vereinbarung eines weiteren Gesprächstermins? Bestimmt ist Letzteres am interessantesten. Dann sollten Sie sich vorbereiten und überlegen, wie Sie das Gespräch so gestalten können, dass es sich in die gewünschte Richtung entwickelt.