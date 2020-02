Ist das eigene Angebot konkurrenzfähig?

Wie können Sie in Facebook besser als die Konkurrenz abschneiden? Recherchieren Sie. Erstellen Sie eine Liste mit den Konkurrenten, die am häufigsten in den Suchergebnissen (sowohl bezahlte als auch organische Treffer) angezeigt werden. Schauen Sie sich die Webseiten der Konkurrenten an und vergleichen Sie sie mit Ihrer eigenen Webseite.

Preise

Wählen Sie für die Werbung ein Produkt, das günstiger ist als bei der Konkurrenz.

Lieferungsbedingungen

Erstellen Sie die Werbung für Regionen, in denen Ihre Lieferbedingungen besser sind als bei den Mitbewerbern.

Alleinstellungsmerkmale

Finden Sie einige Wettbewerbsvorteile (kostenloses Probetraining, 20 Prozent Rabatt im Juli usw.), die Sie in die Anzeige aufnehmen können.

Benutzerfreundlichkeit der Landingpage

Eine moderne, benutzerfreundliche und schnelle Webseite steigert die Konversionsrate. Überprüfen Sie, ob ein potenzieller Kunde mit Ihnen direkt über Ihre Webseite in Kontakt treten kann.

Mobile Version der Webseite

Ihre Webseite muss für mobile Geräte angepasst sein. Andernfalls sollten Sie die Werbekampagne in allen mobilen Formaten deaktivieren.