Beispiel-Formulierungen für eine Abwesenheitsnotiz

Guten Tag, Sie haben die Nummer von [Vorname, Name] bei [Unternehmen] gewählt. [ggf. Slogan.] Vom [Tag.Monat] bis zum [Tag. Monat] bin ich nicht im Haus. In dieser Zeit hilft Ihnen mein/e Kollege/in, Frau/Herr [Name] gerne weiter. Sie erreichen sie/ihn unter der Telefonnummer [Telefonnummer]. Vielen Dank.

Guten Tag, Sie haben die Nummer der/des/von [Unternehmen] gewählt. [ggf. Slogan.] Sie erreichen uns [Wochentag] bis [Wochentag] von [Uhrzeit] bis [Uhrzeit] Uhr. Gerne können Sie uns eine Nachricht mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer hinterlassen. Wir melden uns dann bei Ihnen. Vielen Dank und einen schönen Tag.

Guten Tag, Sie haben die Nummer der/des/von [Unternehmen] gewählt. [ggf. Slogan.] Unser Büro ist bis zum [Tag. Monat] geschlossen. Sie können uns jedoch gerne eine Nachricht mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer hinterlassen. Ab dem [Tag. Monat] sind wir zurück und melden uns bei Ihnen. Vielen Dank und einen schönen Tag [alternativ: frohe Festtage].