Due

Due erstellt Rechnungen aus den Daten der Zeiterfassung

Due richtet sich vorrangig an Freiberufler, Freelancer und kleine Unternehmen, die ein Rechnungssystem mit Zeiterfassungsfunktionen suchen.

Due ist ein relativ neues Tool, das sich nicht um die altmodische Vorstellung schert, man könne während einer Arbeitsphase nur an einer Aufgabe arbeiten. Nutzer können an mehreren Projekten arbeiten, während Due im Hintergrund läuft. Due zeichnet auf, was der Nutzer macht und überträgt die Zeiten direkt in die Rechnungen. Das Tool bietet benutzerdefinierte Angebote, Kostenvoranschläge und Rechnungen, die per E-Mail versendet werden können.

Die Gratisversion ist ziemlich umfangreich: Nutzer können auf alle Zeiterfassungsfunktionen zugreifen, in mehreren Währungen arbeiten und unterschiedliche Steuersysteme auf ihre Rechnungen anwenden. Kostenlos ist Due aber nur, solange keine Zahlungen über das Rechnungssystem des Tools verarbeitet werden.

weitere Informationen

Buchhaltungsfunktionen

Anpassbare Angebote, Kostenvoranschläge und Rechnungen.

Kosten

Ohne Zahlungsverarbeitungsfunktionen ist Due kostenlos. Kosten fallen nur in Form von Transaktionskosten für Zahlungen an und beginnen bei 2,8 Prozent. Es gibt keine Einrichtungsgebühren und keine monatlichen Gebühren.