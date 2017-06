Pkw-Pendler sind besonders stressanfällig

Mehr als die Hälfte aller Berufspendler benutzt den eigenen Pkw. US-amerikanische Forscher haben in einer Großstudie an 4.300 Berufspendlern im Jahr 2012 herausgefunden, dass Autofahren die Negativeffekte einer sitzenden Arbeitsweise verstärken. Pkw-Pendler sind als Stauopfer besonders stressanfällig. Autofahrer, die mehr als 24 Kilometer zum Arbeitsplatz zurücklegen, neigen zu Übergewicht. Das mag mit ein Grund gewesen sein, warum sich auch deutsche Krankenkassen des Themas Arbeitsweg angenommen haben. Die Techniker Krankenkasse etwa spricht von einem erhöhten Risiko psychischer Erkrankungen bei Berufspendlern. Das Forschungsinstitut der AOK problematisiert die besonderen Belastungen von Wochenendpendlern.

Die Gruppe sogenannter „Übernachter“ ist besonders belastet. Dazu zählen alle Berufstätigen, die mindestens 60 Nächte pro Jahr berufsbedingt außerhalb der eigenen vier Wände schlafen, vor allem Wochenendpendler und Saisonarbeiter. Das sind jene Menschen, die zunehmend in der zweigeteilten Pendlerwelt leben – von Montag bis Freitag am Arbeitsort und am Wochenende in der Familie. Besonders Akademiker und Berufsanfänger gehören zu den Berufsmobilen. Sie sind weniger karrieregetrieben, sondern wollen den sozialen Abstieg vermeiden. Pendeln oder Arbeitslosigkeit lautet die Alternative. Bei älteren Arbeitnehmern ist es das mit viel Mühen errichtete Haus in einer schönen Gegend, das man ungern aufgibt, um es irgendwo anders neu aufzubauen. Stattdessen setzen sich Paare mit dieser Lebensweise von Nähe und Distanz einer hohen Belastungsprobe aus, die sich in Erziehungsproblemen und einer hohen Scheidungsrate niederschlägt.

Es steht zu befürchten, dass die Situation nicht besser wird. Der Wunsch, in der Stadt zu wohnen, wird die Pendlerzahlen nicht mindern. Hohe Mieten und Grundstückspreise zwingen Berufstätige ins Umland und somit in den Pendlerstatus. Daraus folgt zugleich ein Verlust an Frei- und Familienzeit. Das Wohnen im Grünen hat insofern auch seine Schattenseiten.