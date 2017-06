Arbeit muss neu gedacht werden

Zur Finanzierung werden Vorschläge gemacht: Besteuerung des Einkommens (Lohnsteuer) und des Konsums (Umsatzsteuer), der Nutzung natürlicher Ressourcen und des Geldverkehrs (Finanztransaktionssteuer). Unlängst preschte der ehemalige Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, Thomas Straubhaar, erneut mit einem Vorschlag vor. Er begründet ihn mit den Veränderungen in der Gesellschaft und Arbeitswelt. Denn: Niemand arbeitet mehr 45 Jahre am Stück. Die klassische Familie ist immer weniger der Normalfall. Arbeit muss neu gedacht werden.

Straubhaar schwebt ein Betrag von ungefähr 1.000 Euro monatlich für jedermann vor, mit dem alle staatlichen Zuwendungen abgegolten sind. In Sonderfällen sind Zuschläge notwendig. Zugleich plädiert er dafür, alle Sozialversicherungen, den Kündigungsschutz und den Mindestlohn abzuschaffen. Die Globalisierung sei für die Menschen kein wirklicher Fortschritt gewesen, bei der Digitalisierung dürfe das nicht nochmals passieren. Das aber droht, wenn menschliche Arbeit durch Roboter ersetzt wird. „Wir müssen Mittel finden, dass sich die Gesellschaft durch Globalisierung und Digitalisierung nicht weiter polarisiert,“ so Straubhaar in einem SPIEGEL-Interview.