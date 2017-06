Dank Künstlicher Intelligenz von 600 auf zwei Mitarbeiter

Wie immer in solchen Stadien epochaler Umbrüche gibt es Pessimisten und Optimisten. Da sind einerseits diejenigen, die schlimme Folgen für Jobs und Einkommen befürchten, und andererseits all jene, die, vom digitalen Gold geblendet, in der KI-Goldgrube schürfen wollen oder eine von Mühsal befreite Arbeitswelt besingen. Der industrielle Fortschritt war stets von Klageliedern der Betroffenen begleitet. „Der menschliche Bediener verschwindet aus allem, was sich bewegt“, sagt der KI-Pionier Frank Chen. Dank KI wird bei Goldman Sachs die Arbeit von ehemals 600 Parketthändlern nun von zwei Mitarbeitern erledigt. Um gesellschaftliche Großprobleme zu vermeiden, gründeten die Großen der IT-Branche einen Ethikrat.

Wie schon häufiger in der Wirtschaftsgeschichte werden Arbeitsplätze verschwinden, aber an ihre Stelle neue treten, meinen die Optimisten. Sie machen darauf aufmerksam, dass Länder mit der höchsten Roboterdichte, wie Japan, Südkorea und Deutschland, relativ wenig Arbeitslosigkeit haben. Wie lange wird es so bleiben? Die Pessimisten entgegnen, dass neue Technologien eine gewisse Zeit benötigen, bis sie ihre volle Wirksamkeit entfaltet haben. Dann aber kann es auf dem Arbeitsmarkt ungemütlich werden. Wen wundert es, dass die Themen Grundeinkommen und Maschinensteuer in letzter Zeit erneut diskutiert werden. Wir können uns auf interessante Diskussionen einstellen.