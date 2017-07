„Früher war alles besser“, hört man aus dem Munde jener Menschen, die von Komplexität und Dynamik geschüttelt, Orientierung und Halt suchen. Früher trat der Sohn in die beruflichen Fußstapfen seines Vaters, ging vielleicht in die Gewerkschaft. Die Familie schlenderte sonntags zur Kirche und befolgte die Wahlempfehlung des Ortsgeistlichen. Junge Frauen pflegten ihren „Weibeswert“, um möglichst jungfräulich in die Ehe zu gehen. Traditionen, soziale Rituale, Religion, Heimat- und Vaterlandsliebe sorgten als Bindemittel. Heute ist die Vorstellung davon, was „normal“ ist, ins Wanken geraten. Erfahrungen und Meinungen der Elterngenerationen sind für die Jungen zunehmend altbacken, ja sogar unverständlich. „Normal“ ist nicht mehr das schicksalhaft Gegebene, sondern das, was Normalbürger als abnormal empfinden.