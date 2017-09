„Prognosen sind schwierig, besonders, wenn sie die Zukunft betreffen“

Sollte die ohnehin schon schnelle Entwicklung in Richtung „Wirtschaft 4.0“ mit künstlicher Intelligenz oder Big Data weiterhin an Tempo gewinnen, würde die evolutionäre in eine revolutionäre Entwicklung umschlagen – und der Arbeitsmarkt 2030 müsste neu berechnet werden.

Wie problematisch Prognosen, wie etwa die der Prognos AG sind, zeigen Aussagen zum Akademikerbedarf. 2015 wurde ein Fehlbedarf von 500.000 bis 2020 festgestellt. Bis 2030 sieht Prognos einen Mangel an Ingenieuren, Forschern, Managern, Ärzten, Journalisten und Kreativberufen. Das IAB schreibt: Das Angebot an Akademikern reiche in Zukunft rechnerisch aus, um die Nachfrage zu befriedigen. Noch weiter geht das Frauenhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT), das bis 2020 ein Überangebot an Hochqualifizierten sieht. Die betroffenen Akademiker müssten sich auf Erwerbslosigkeit einstellen oder Tätigkeiten unterhalb ihrer Qualifikation nachgehen. Zum Trost von Akademikern sei mit Karl Valentin gesagt: „Prognosen sind schwierig, besonders, wenn sie die Zukunft betreffen.“

Letztendlich entscheidet die kapitalistische Ökonomie mit ihrer Krisenlastigkeit darüber, wie sich der Arbeitsmarkt gestaltet. Wirtschaftskrisen münden zumeist in Beschäftigungskrisen. Die bekannten amerikanischen Autoren Nouriel Roubini und Stephen Mihm schreiben in ihrem Bestseller „Das Ende der Weltwirtschaft und ihre Zukunft“, dass das, was wir 2008 und 2009 erlebten, lediglich ein Vorgeschmack dessen sei, was uns noch bevorsteht.