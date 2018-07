Räumen Sie den Schreibtisch leer

Viele Menschen verbringend verblüffend viel Zeit damit, verlegte Unterlagen und Notizen zu suchen. Räumen Sie jeden Abend Ihren Schreibtisch auf – das sind meist nur wenige Minuten pro Tag, mit denen Sie aber Ihre Suchzeit während des nächsten Arbeitstages erheblich verringern. Verteidigen Sie Ihren leeren Schreibtisch vehement: Will jemand etwas darauf ablegen, fragen Sie sofort nach, was damit zu tun ist und wofür Sie die Unterlagen brauchen. Damit wird Ihr Schreibtisch in puncto Ablagefläche für alle zur Tabuzone.

Vermeiden Sie auch jede Form von Überfluss, vor allem bei Papier. Drucken Sie nur das aus, was Sie sofort weiter geben oder ablegen können. Alles andere genügt in der Regel als Datei. Ein weiterer Punkt, auf den Sie achten sollten, ist das Büromaterial. Bestellen Sie nie mehr, als Sie voraussichtlich benötigen. Sorgen Sie dafür, dass Sie die wichtigen Materialien in Griffweite haben: Was Sie häufiger benutzen, ist in der obersten Schublade. Was wenig genutzt wird, kann weiter nach unten wandern.