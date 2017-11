Die Aufmerksamkeit Ihres Chefs suchen

Wenn Ihnen das Gespräch mit Ihrem Chef fehlt und er Ihre Leistung nicht genügend wahrnimmt, seien Sie kreativ. Bitten Sie ihn um ein Gespräch, weil Sie zu alternativen Vorgehensweisen seine Meinung hören möchten. Bereiten Sie die Problemstellung so auf, dass Sie schon mit einer Empfehlung in das Gespräch mit ihm gehen. Er braucht dann Ihrer Empfehlung nur noch zuzustimmen. So fühlt er sich an Ihren Ergebnissen beteiligt, wird sich bei der nächsten Beurteilung daran erinnern und Ihre Initiative honorieren.

Versuchen Sie, sich in den Job Ihres Chefs hineinzuversetzen. Möglicherweise befindet er sich in einer unangenehmen Sandwich-Position und hat die schwierige Aufgabe, zwischen Ihnen und den Ebenen darüber zu vermitteln. Vielleicht muss er auch simultan und unter Zeitdruck schwierige Themen lösen, wird dabei häufig unterbrochen und verbringt viele nutzlose Stunden in Besprechungen. Dann bleibt ihm nur wenig Zeit für die eigenen Mitarbeiter.