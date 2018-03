Computer-Bildschirm ausrichten

Richten Sie Ihren Computer-Bildschirm so aus, dass er gerade vor Ihnen steht und Sie Ihren Kopf beziehungsweise Körper nicht verdrehen müssen. Die Höhe des Bildschirms sollten Sie so wählen, dass Sie nicht nach unten schauen müssen. Richten Sie sich dazu in Ihrem Bürostuhl gerade auf. Die Sichtlinie sollte nun parallel zum Boden verlaufen, so dass Sie den Kopf nicht nach vorne neigen müssen. Falls Ihr Bildschirm zu niedrig ist, erhöhen Sie ihn, damit die Sichtlinie parallel zum Boden verläuft.

Die richtige Einstellung des Computer-Bildschirms ist das A und O, wenn Sie eine ergonomische Haltung im Büro einnehmen wollen. Ist Ihr Bildschirm zu niedrig, „zieht“ es Sie automatisch wieder in diese leicht gebückte Haltung, aus der Sie herauskommen wollen.