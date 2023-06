Betriebszeit und Arbeitszeit koppeln oder entkoppeln?

Eine weitere Frage zur Umsetzung des 4-Tage-Arbeitszeit-Modells ist, an welchen Tagen dann gearbeitet wird und an welchen nicht. Sollten Arbeitszeit und Betriebszeit verknüpft oder entkoppelt werden?

Kopplung von Betriebszeit und Arbeitszeit

In diesem Fall erfolgt die Umsetzung der 4-Tage-Woche betriebseinheitlich, sodass zum Beispiel alle Mitarbeitenden nur noch von Montag bis Donnerstag arbeiten.

Eine gute Alternative dazu ist die Arbeit von Dienstag bis Freitag mit andersherum verlängertem Wochenende. Eine dritte gute Variante ist der kollektiv freie Mittwoch: Hier gibt es immer nach zwei Arbeitstagen eine Arbeitspause, die abwechselnd einen Tag oder zwei Tage umfasst.

Für solche Kopplungen von Arbeitszeit und Betriebszeit sprechen: Einfachheit, Attraktivität für die Mitarbeitenden und Einheitlichkeit. Sie erleichtern die interne und externe betriebliche Kommunikation.

Gegen solche Kopplungen sprechen die bei den Optionen A und C auftretenden Probleme mit Beschäftigten, die zu verlängerten Tagesarbeitszeiten nicht willens oder in der Lage sind. Die betriebseinheitliche Umsetzung der 4-Tage-Woche kommt deshalb grundsätzlich nur bei Option B in Frage.

Darüber hinaus kann bei einer Kopplung von Betriebs- und Arbeitszeit die Kundenorientierung leiden, weil an einem Wochenarbeitstag niemand für Kunden da ist. Bei den Optionen B und C kann zudem die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigt sein, weil es in diesen Fällen zu einer verringerten Nutzung des betrieblichen Equipments kommt.