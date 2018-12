Begebe ich mich mit Teilzeit ins Karriere-Aus?

Führungskräfte, die in Teilzeit arbeiten, landen auf dem Karriere-Abstellgleis, weil sie sich mehr um ihr Privatleben als um die Firma kümmern. Dass so gedacht wird, ist nicht pauschal von der Hand zu weisen, doch lässt es sich auch nicht verallgemeinern. Teilzeitarbeit und Karriere sind stets in dem Maß miteinander vereinbar, in dem die beteiligten Akteure diesen Weg ermöglichen. So manche Führungskraft gestaltet ihren Aufstieg auch heute schon während einer Teilzeitphase oder danach, wenn sie wieder mehr Zeit in den Beruf einbringen kann.



Wenn Ihre Vorgesetzten Ihr Engagement schätzen und Sie über besondere Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, mit denen Sie sich von anderen Bewerbern abheben, werden Sie auch in Teilzeit befördert. Ihre Chefs werden in diesem Fall Mittel und Wege finden, Sie für die neue Aufgabe zu gewinnen und Ihnen bei der Gestaltung der Arbeitszeit entgegenzukommen.