Was Arbeitszeit ist, ist einfach zu beantworten: die Zeit von Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhezeiten. So definiert es das Arbeitszeitgesetz in § 2. Doch welche Zeiten dürfen zum Beispiel bei Dienstreisen erfasst werden? Was ist mit der Rüstzeit und Pausen? Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Regelungen zu solchen besonderen Zeiten.