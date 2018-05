„Herr Mayer arbeitete stets zu unserer vollen Zufriedenheit.“ Oder: „Herr Mayer arbeitete zu unserer Zufriedenheit.“ Nur zwei Wörter – hinzugefügt oder weggelassen – können bei Formulierungen in Arbeitszeugnissen den Unterschied in der Bewertung eines Mitarbeiters ausmachen. Das Arbeitszeugnis beeinflusst sowohl die Auswahl von Bewerbern wie auch das berufliche Fortkommen von Mitarbeitern. Entsprechend heftig wird zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern um Formulierungen gerungen – auch vor Gericht. Da in den letzten Jahren häufig Teilpassagen von Arbeitszeugnissen durch Arbeitsgerichte vorgegeben wurden, haben sich die Unternehmen verstärkt auf die komprimierte Beurteilung in den Schlusssätzen konzentriert. Damit wollen sie sichergehen, dass negative Beurteilungen beim nächsten Unternehmen auch wirklich ankommen.