2. Bewerberaktivitäten chronologisch unterteilen

Identifizieren Sie alle Interaktionspunkte, die in diesem Szenario eine Rolle spielen könnten. Unterteilen Sie die Bewerberaktivitäten hierzu chronologisch in einzelne Phasen. Dies hilft, den Überblick zu behalten. Ordnen sie die relevanten Touchpoints danach den einzelnen Phasen zu. Ober-Touchpoints, wie zum Beispiel die Karriereseite des Unternehmens, können in Unter-Touchpoints zerlegt und so detailliert betrachtet werden. Stellen Sie fest, was fehlt und was überflüssig ist.