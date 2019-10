Auf die Kernaussage beschränken

Mit der schwindenden Länge steigt die Herausforderung, Sinn zu transportieren und Konsistenz zu schaffen. Es muss umso durchdachter vorgegangen werden. Ratsam ist es hier, sich auf lediglich eine einzelne Kernaussage zu beschränken. Die Stückelung des Ganzen ist wirksam – also die Aneinanderreihung mehrerer einzelner Mikrovideos. Mit der Vorstellungskraft der Adressaten ist zu arbeiten. Da definitiv nicht alles in sechs Sekunden erzählt werden kann, muss umso gründlicher überlegt werden, was auf welche Weise angedeutet werden kann. Der Umsetzung und Konzeption kommen deshalb beim Microstorytelling große Bedeutung zu.