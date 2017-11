„Swing-Gewichtung“ nutzen

Für die Gewichtung der Bewertungskriterien bietet sich die Methode der so genannten „Swing-Gewichtung“ an. Dazu bestimmen Sie den Wertbeitrag des besten und des schlechtesten Zulieferers zu jedem einzelnen Kriterium. An der Differenz des besten und schlechtesten Zulieferers bemisst sich jeweils die Gewichtung des Kriteriums. Dabei gilt: Je größer die Differenz zwischen den Wertbeiträgen, umso stärkeres Gewicht erhält das Kriterium. Die „Swing-Gewichtung“ führt zu deutlich verlässlicheren Ergebnissen als das absolute Punkte-Bewertungsverfahren und nimmt gleichzeitig nicht mehr Zeit in Anspruch.



Stellen sie die Methode mit ihren Vorteilen dem Fachbereich vor. Weil der Fachbereich mit dem oder den ausgewählten Lieferanten zusammenarbeiten muss, wird er einer optimierten Lieferantenauswahl erfahrungsgemäß offen gegenüberstehen.