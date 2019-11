Interesse zeigen und authentisch sein

Sie meinen, so selbstbewusst können Sie als Verkäufer nicht auftreten? Doch genau das müssen Sie. Denn nur so können Sie Ihren Kunden signalisieren: Ich bin ein kompetenter Partner und ich möchte mit dir ins Geschäft kommen. Deshalb interessiere ich mich für dich und deine Situation. Wer als Verkäufer erfolgreich sein will, muss Persönlichkeit zeigen. Je authentischer Sie sind, desto mehr Vertrauen bringen Menschen Ihnen entgegen und umso mehr öffnen sie sich.

Zum Authentischsein gehört, dass Sie im Gespräch Ihr Revier markieren – aber ohne arrogant zu wirken. Beispiel: Ein Einkäufer sagt zu Ihnen: „Wir schauen uns erst einmal die Angebote von zehn Dienstleistern an und dann entscheiden wir uns für einen Partner.“ Das Signal, das er damit an Sie sendet, lautet: „Ich entscheide, wie es weitergeht. Ich bestimme die Spielregeln“. Auf eine solche Aussage können Sie beispielsweise entspannt erwidern: „Das finde ich gut. So machen wir das mit unseren Dienstleistern auch.“ Schon befinden Sie sich mit Ihrem Gegenüber wieder auf einer Ebene. Eine solche Antwort eröffnet Ihnen zudem die Chance, im Anschluss direkt zu fragen: „Und nach welchen Kriterien entscheiden Sie, wenn die Angebote vorliegen?“ Dann erzählt Ihr Gegenüber, was ihm bei seiner Kaufentscheidung wichtig ist. Also können Sie Ihr Angebot zu 100 Prozent auf seinen Bedarf zuschneiden.