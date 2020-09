Hinweis: So visualisieren Sie in Excel mit bedingter Formatierung

Annahme ist, dass die Felder, die Sie bedingt formatieren wollen, in den Spalten F bis I und in den Zeilen 6 bis 21 stehen; der zu formatierende Bereich ist also F6:I21. In der BSC-Tabelle sind das die Felder, in denen die Messwerte für die vier Quartale eingetragen sind. Die Sollvorgabe (Zielwert) steht in der Spalte D, der Toleranzwert steht in der Spalte E.

Außerdem müssen Sie zwei Fälle unterscheiden:

ein höherer Messwert ist der bessere im Sinne der Zielerreichung (zum Beispiel bei Umsatz) ein niedrigerer Messwert ist der bessere im Sinne der Zielerreichung (zum Beispiel Fehlerquote)

Markieren Sie zunächst nur die Felder im Bereich F6:I21, für die Fall 1 zutrifft und legen Sie die Regeln zur Formatierung folgendermaßen fest:

Wählen Sie im Menü FORMATVORLAGEN die Funktion BEDINGTE FORMATIERUNG – NEUE REGEL…

Wählen Sie dann den Regeltyp: Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden.

Dann müssen Sie drei Regeln definieren für die Farben Rot, Gelb und Grün. Dazu geben Sie zum einen eine Formel ein im Feld: Werte formatieren, für die diese Formel wahr ist. Und Sie müssen festlegen, wie das Feld genau formatiert werden soll.

Die Formeln für Fall 1 lauten:

Rot: =F6<$E6

Gelb: =UND(F6>=$E6;F6<$D6)

Grün: =F6>=$D6

Damit das entsprechende Feld mit der Farbe formatiert wird, wählen Sie die Funktion FORMATIEREN… Im Reiter AUSFÜLLEN können Sie die Feldfarbe wählen. Außerdem können Sie Schriftart, Schriftfarbe, Rahmen oder Zahlenformat entsprechend der Formel (Regel) festlegen.

Legen Sie zunächst die Regel für Rot fest, indem Sie die Formel einfügen und dann die Formatierung definieren. Bestätigen Sie dies mit OK. Es erscheint die erste Regel im Manager für Regeln zur bedingten Formatierung (Fenster).

Dann wählen Sie NEUE REGEL…, tragen die Formel für Gelb und die Formatierung ein. Es erscheint die zweite Regel. Entsprechend legen Sie die dritte Regel für Grün fest.

Wenn alle drei Regeln festgelegt sind, wählen Sie ÜBERNEHMEN.

Markieren Sie nun die Felder im Bereich F6:I21, für den Fall 2 zutrifft. Sie verfahren dann entsprechend. Allerdings lauten hier die Formeln für die bedingte Formatierung: