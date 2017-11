Killerphrase in Gegenfrage umwandeln

Wenn Sie eine Killerphrase erkennen, können Sie diese jederzeit entlarven und entkräften. Dies können Sie am einfachsten, indem Sie sie in eine Gegenfrage umwandeln. Als Diskussionsleiter etwa können Sie diese Gegenfrage an alle Diskussionsteilnehmer weitergeben und somit die Diskussion aufrechterhalten.



Einige Killerphrasen können Sie einfach als sachliche Einwände behandeln und nach konstruktiven Vorschlägen fragen, die helfen können, die angesprochene Schwierigkeit zu überwinden.