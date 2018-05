5. Entwickelte „Produkte“

Viele Berater geraten ins Schwitzen, wenn ein potenzieller Kunde im telefonischen Erstkontakt sagt: „Wir haben folgendes Problem: … Wie könnten Sie uns dabei unterstützen?“ Dann antworten viele: „Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Hierfür müssten wir uns erst treffen und danach könnte ich Ihnen ein Angebot unterbreiten.“ Für ein längeres Gespräch haben die Noch-nicht-Kunden allerdings keine Lust. Denn noch sind sie am Sondieren und wollen herausbekommen, ob der Berater überhaupt in Frage kommt? In dieser Phase sind sie nicht bereit, sich mit ihm mehrere Stunden hinzusetzen und ihm ihr Herz auszuschütten. Deshalb brauchen Berater Produkte mit definiertem Preis und Leistungsumfang, die sie eiligen Kunden anbieten können. Produkte können z.B. eine eine halbtägige Feldanalyse sein oder ein eintägiger Kick-Off-Workshop.