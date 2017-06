Aktiv zuhören

Hören Sie aktiv zu, was der verärgerte Kunde zu sagen hat. Sie sind das erste Ventil für seinen Ärger. Aktives Zuhören bedeutet, ihm seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Lassen Sie sich also nicht von anderen Dingen um Sie herum ablenken. Bereits in dieser Phase des Verstehens der Kundenbeschwerde geht es darum, den Wunsch des Kunden zu ergründen: Was ist passiert und was möchte der Kunde?