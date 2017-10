Fragen des Betriebsprüfers vollständig und eindeutig beantworten

Alle Fragen des Betriebsprüfers müssen Sie vollständig und eindeutig beantworten. So steigt die Chance, dass eine drohende Steuernachforderung begrenzt oder eine Änderung der bisherigen Steuerbescheide sogar komplett vermieden werden kann. Offene Punkte lassen sich in einem Abschlussgespräch, an dem auch der Steuerberater oder der Rechtsanwalt teilnimmt, ausräumen.

Sollten Ihre Steuerbescheide nach der Schlussbesprechung doch angepasst werden, können Sie Einspruch dagegen einlegen. Wird dieser abgelehnt, bleibt als letztes Mittel die Klage vor der Finanzgerichtsbarkeit. Da dieses Verfahren aber mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann, sollten Sie versuchen, sich bereits im Vorfeld mit der Finanzbehörde zu einigen.