Die wichtigste Regel beim Bewerben per E-Mail lautet: Machen Sie dem Empfänger das Bearbeiten der Bewerbung so einfach wie möglich. Obwohl nur wenige einheitliche Standards gelten, sollten Sie sich bei der Online-Bewerbung an die folgenden Tipps halten, wenn Sie Unternehmen von sich überzeugen möchten.