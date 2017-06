Bewerber-Screenings im Internet sind oft auch Bestandteil eines sogenannten Background-Checks. Dabei recherchieren Unternehmen Informationen über Bewerber mit Hilfe von Suchmaschinen oder in sozialen Netzwerken. Hier erhalten sie Auskunft über das geschäftliche Beziehungsnetz möglicher Kandidaten. Soziale Netzwerke, wie etwa Facebook, ermöglichen außerdem einen Einblick in das soziale Umfeld der Bewerber. So lässt sich beispielsweise erkennen, in welchen Gruppen sie sich bewegen, welche Freundeskreise sie haben und was im Allgemeinen über sie gesprochen wird.