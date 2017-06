Form wahren

Neben den inhaltlichen Elementen kommt es beim Lebenslauf auch sehr auf eine gute Form an. Das heißt zunächst, im Regelfall beim Standard zu bleiben. Ein Lebenslauf ist in den meisten Fällen kein „kreatives“ Dokument. Fünf Stilelement sollten für die notwendigen Hervorhebungen ausreichen, also beispielsweise Schriftgrößen, Spiegelstriche, Fettungen und Spalten. Als Standardschrift ist Arial 11pt zu empfehlen. Rechtschreibfehler lassen sich beheben, indem eine weitere Person Korrektur liest.

In Lebensläufen setzt sich verstärkt das Deckblatt durch. Je mehr es für sich steht und je aussagekräftiger es ist, desto eher ist es zu empfehlen. Folgende Elemente gehören zu einem aussagekräftigen Deckblatt:

Name

Foto

Kontaktdaten

Persönliche Daten

Profil

Gegebenenfalls Zielsetzung

Mit diesen Informationen verschafft sich der Leser schnell einen fundierten Überblick. Im Aufbau der einzelnen Stationen hat sich die retrograde Darstellung auch im deutschen Sprachraum durchgesetzt, das heißt die aktuellste Eintragung steht jeweils an oberster Stelle. Der Umfang sollte vier Seiten (inklusive Deckblatt) nicht überschreiten. Zur besseren Übersichtlichkeit tragen eine Kopfzeile mit den Adressdaten sowie Seitenzahlen in der Fußzeile bei. Datum und Unterschrift (gegebenenfalls getippt) bilden den Abschluss des Lebenslaufs.