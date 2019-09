Bewerbung in Großbritannien: Bitte mit Referenzen

Eine britische Bewerbung besteht lediglich aus dem Anschreiben („cover letter“) und dem Lebenslauf („curriculum vitae“ oder kurz „CV“). Zeugnisse, Zertifikate und Empfehlungsschreiben werden üblicherweise bei der schriftlichen Bewerbung nicht angefügt, sondern erst beim Bewerbungsgespräch vorgelegt.

Der „cover letter“ ist pointiert zu halten und ähnelt einem kürzeren deutschen Motivationsschreiben. Wichtiger noch als der „cover letter“ ist der Lebenslauf. Der Lebenslauf kann bis zu zwei DIN-A4-Seiten umfassen und ist mit der Überschrift „Curriculum Vitae“ zu versehen.

Achtung: Ausbildung und Berufserfahrung werden in anti-chronologischer Reihenfolge dargestellt, also das Neueste zuerst. Bewerbungsfotos sind in Großbritannien nicht erwünscht. Am Ende des Lebenslaufs sind die Namen und Kontaktdetails von zwei Referenzen anzugeben, bei denen sich der neue Arbeitgeber gegebenenfalls melden kann.