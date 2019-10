Zu Beginn des Vorstellungsgesprächs ist es sinnvoll, „breit“ zu starten und den Bewerber erst einmal von sich erzählen zu lassen. Beispiel: „Bitte geben Sie uns einen kompakten Überblick über Ihre Vita in Bezug auf die aktuelle Position.“

Mit diesem offenen Einstieg geben Sie dem Bewerber die Möglichkeit, sich möglichst unbeeinflusst von Ihren Erwartungen darzustellen und eigene Akzente zu setzen, durch die Sie schon viele Informationen generieren. Darüber hinaus fühlt sich der Bewerber gesehen – er darf von sich berichten und muss nicht in ein vorgefertigtes, kleinteiliges Frageschema passen. Zudem beurteilen Bewerber solche Gespräche als besonders gut, in denen sie selbst viel sprechen. Erst in den nächsten Schritten „zoomen“ Personaler näher heran, greifen Teile der Antwort heraus und lassen sich einzelne Aspekte detaillierter schildern. Dazu eignen sich die nachfolgenden Fragen und Fragetechniken.