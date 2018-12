Ergebnisse bewerten

Eine Erfolgsbewertung ist immer wichtig, vor allem um die entstandenen Kosten zu rechtfertigen. Wie schon bei Schritt 2 angemerkt, ist es wichtig, sich bei der Zielfindung darüber klar zu werden, wie die Ziele gemessen werden können. Das kann beispielsweise durch eine erneute Befragung erfolgen oder durch das Heranziehen harter Fakten wie etwa Fehltage oder die Teilnahme an Kursen.

Mit der Ergebnisbewertung ist das Projekt aber noch nicht beendet. Jetzt gilt es, das Thema im Unternehmen zu verankern, so dass es in allen Unternehmensabläufen selbstverständlich berücksichtigt wird. Dazu bedarf es eines kontinuierlichen Prozesses, in dem die Aspekte von Schritt 1 überprüft und die Schritte 2 bis 7 durchlaufen werden.