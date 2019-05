Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ist zwingend einzuhalten bei Berufen, in denen die strikte Einhaltung von Ruhezeiten für die effektive Erholung der Beschäftigten unerlässlich ist, zum Beispiel bei Berufskraftfahrern, fliegendem oder medizinischem Personal. Deshalb werden Ruhepausen und Ruhezeiten, Nacht- und Schichtarbeit, Arbeit an Sonn- und Feiertagen in besonderer Weise erfasst. Gestaltungsmöglichkeit haben Unternehmen beziehungsweise Arbeitgeberverbände, Arbeitszeitfragen in Tarifverträgen gemeinsam mit „ihren” Gewerkschaften zu regeln. Dies lässt das ArbZG ausdrücklich zu.