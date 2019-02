Blick regelmäßig vom Monitor lösen

Die Bildschirmentfernung befindet sich für die Augen im mittleren Nahbereich. Um auf diese Entfernung scharf zu stellen, braucht die Linse eine gewisse Spannung. Auch der Ringmuskel, der die Augenlinse in der notwendigen Position hält, ist beim Sehen in der Nähe angespannt. Der Spannungszustand bleibt so lange aufrecht, wie der Blick auf den Nahbereich gerichtet ist.



Wer regelmäßig den Blick vom Monitor löst und in die Ferne schaut, beugt der Entwicklung beziehungsweise dem Fortschreiten von Kurzsichtigkeit vor. Wer mindestens in sechs Meter Entfernung blickt, entspannt das Auge zwischendurch.