Talent Pool aufbauen

Oftmals liegt die Wechselmotivation in temporär fehlenden Entwicklungs- oder Aufstiegsmöglichkeiten begründet. Das muss aber nicht auf unabsehbare Zeit so bleiben. Wenn zukünftige Vakanzen in Ihrem Unternehmen entstehen, die einen sinnvollen logischen Karriereschritt für einen Ehemaligen ergeben, haben Sie gute Chancen, Ihren Bumerang erfolgreich wieder einzufangen. Legen Sie dazu einen Talent Pool mit Ehemaligen an, in dem Sie festhalten, welche Führungsstelle mit der oder dem Ehemaligen gut besetzt wäre.