Wenn der Chef Mitarbeiter mobbt

Ob Mobbing tatsächlich vom Vorgesetzten ausgeht oder er dabei mitwirkt, lässt sich in der Praxis oft nur schwer einschätzen Manchmal wird ein bestimmtes Verhalten von den Mitarbeitern auch einfach so empfunden. Der Grund: Zu Kollegen ist das Verhältnis oft gefestigter und vertrauter als zum Chef, weil man sich hier auf gleicher Ebene begegnet. Alle sitzen sozusagen in einem Boot. Zum Chef ist das Verhältnis in der Regel nicht so eng.



Wenn ein Vorgesetzter einen Mitarbeiter systematisch schikaniert, spricht dies nicht für eine starke Persönlichkeit. Ein Chef etwa, der sich seinem Mitarbeiter fachlich unterlegen und persönlich minderwertig fühlt, neigt dazu, diese Unsicherheit zu kompensieren. Also erniedrigt er seinen Mitarbeiter. Dieser ist seinem Chef unterlegen, weil jener aus einer Machtposition heraus handelt.

Bossing ist deshalb so gravierend, weil der Betroffene meist keine Chance hat, aus dieser Situation zu entkommen. Gegen den eigenen Chef vorzugehen, ist nicht einfach. Die Attacken können sich wie folgt äußern: