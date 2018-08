Anrede

Da die Kommunikation in China oft in Englisch stattfindet, sollten Sie zunächst das förmliche „Mister“ oder „Ms/Mrs“ plus Nachnamen verwenden. Manchmal werden Ihnen Ihre Geschäftspartner nach amerikanischem Vorbild anbieten, sie beim Vornamen zu nennen, weil sie sich der Einfachheit halber selbst einen westlichen Vornamen ausgesucht haben. In solch einem Fall können Sie diesen Vornamen verwenden.

In China ist darüber hinaus die Funktion Teil der Anrede (zum Beispiel Produktionsleiter Wang). Diese Form praktizieren aber vor allem die Chinesen untereinander. Sagen Sie also einfach „Mr. Wang“.