Kritik immer indirekt und nie vor einer Gruppe äußern

Deutsche Arbeitnehmer erwarten in der Regel kein besonderes Lob von ihrem Vorgesetzen, solange sie ihre Arbeit gut machen. Auch bei Kritik möchten sie nicht, dass um den heißen Brei herumgeredet wird. In den USA verhält es sich genau anders herum. Amerikaner sind es gewohnt von kleinauf gelobt und angespornt zu werden: „You can do it!“ oder „Everyone can be a winner!“ Das Kritikverhalten ähnelt eher den Gepflogenheiten im asiatischen Raum als deutscher Direktheit.



Kritik wird in den USA sozusagen in Geschenkpapier verpackt. Immer sollte man zuerst positive Aspekte der Leistung betonen. Die anschließende Kritik wird eher indirekt geäußert und sollte niemals vor einer Gruppe formuliert werden. Am Ende sollte ein positiver Ausblick in die Zukunft gegeben werden. Ähnlich verhält es sich mit Misserfolgen – sie sind Stufen auf dem Weg zum Erfolg. Wer einmal geschäftlich gescheitert ist, ist durchaus noch kreditwürdig, schließlich wird er den gleichen Fehler nicht wieder machen.