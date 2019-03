Anzug

Gute Farben für Anzüge sind Grau und Dunkelblau. Was viele nicht wissen: Schwarze Anzüge eignen sich zwar gut für Beerdigungen, aber weniger fürs Büro. Schwarz sind ansonsten nämlich Frack und Smoking, die tagsüber im Büro nichts verloren haben.

Nadelstreifen sind in der Bankenbranche immer noch sehr gern gesehen. In einem IT-Unternehmen wirken Führungskräfte so aber womöglich „over-dressed“.

Bei Anzügen gibt es drei Tabus: schlechter Sitz, sichtbares Label und erkennbare Kunstfaser.

Einen schlecht sitzenden Anzug empfinden viele Topmanager, die dem Anzugtragenden gegenüberstehen, als eine Zumutung. Maßgeschneiderte Anzüge sind zwar gut geeignet, aber auch kostspielig. Die Anschaffung lohnt sich insbesondere dann, wenn die Figur nicht den Standardmaßen entspricht. Inzwischen gibt es Anbieter von Maßkonfektionen, die einerseits wie Maßschneider den Körper vermessen, dann aber auf vorkonfektionierte Schnittmuster zurückgreifen und dadurch günstiger sind.

Das Marken-Label des Anzugherstellers sollte nicht sichtbar nach außen getragen werden. Führungskräfte tun gut daran, es zu entfernen.

Auch Anzüge, die im Sonnenlicht synthetisch schimmern, sind weniger geeignet.