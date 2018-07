Veränderungsbereitschaft fördern

Vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelingt es ohne Unterstützung der Führungskräfte nicht, den Veränderungsprozess bis zur letzten Phase zu durchlaufen. Sie bleiben in einer der ersten drei Phasen stecken. Der Grund: Die Mitarbeiter halten sich im Tagesgeschäft vorwiegend in der Komfortzone auf. Sie tun also bevorzugt das, was sie – in ihren Augen – gut können und worin sie Routine haben.

Bei Veränderungen müssen sie aber oft ihre Komfortzone verlassen und sich in die so genannte Stretchzone begeben. Die Mitarbeiter müssen Dinge tun, die sie (so) noch nicht getan haben. Die meisten Mitarbeiter tun dies nicht von sich aus oder nur in begrenztem Umfang. Deshalb müssen Führungskräfte in Veränderungsprozessen immer wieder an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter appellieren: Raus aus der Komfortzone und rein in die Stretchzone!

Manche Mitarbeiter befinden sich in der so genannten Panikzone, weil sie sich überfordert fühlen oder gar überfordert sind. Auch diese Mitarbeiter müssen in die Stretchzone. Abhängig davon, in welcher Zone sich ein Mitarbeiter befindet, sind folgende Führungsinterventionen möglich.

Von der Komfortzone in die Stretchzone

Konfrontieren

Aktionen planen

Szenarien entwickeln

Aufgaben verändern

Anspruchsvollere Ziele setzen

An Entscheidungen beteiligen

Am Veränderungsprozess mitwirken lassen

Von der Panikzone in die Stretchzone