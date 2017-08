Ängste vermeiden und abbauen

Wer sich an Erfolgsgewohnheiten orientiert, trägt dazu bei, dass die Mitarbeiter Ängste abbauen. Der Grund: Die Orientierung an bewährten Gewohnheiten bietet ihnen einen Rahmen, der Sicherheit und Stabilität verleiht. Ein Geländer, an dem sie sich festhalten können. Gewohnheiten erleichtern das alltägliche Leben, weil wir über gewisse Dinge nicht neu nachdenken müssen und so Arbeitsschritte effizienter ausführen können. Das große Problem in Veränderungsprozessen ist oft, dass das menschliche Gehirn allzu sehr an seinen Gewohnheiten hängt. Es fällt ihm schwer, sich davon zu lösen. Wer dies dennoch erzwingen will, handelt kontraproduktiv und fahrlässig.