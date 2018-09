Belegschaft über Change-Projekt informieren

Auf Stufe eins muss auch die übrige Belegschaft über die Veränderung informiert werden. Das ist Sache der Geschäftsleitung, die in einer Betriebsversammlung die Notwendigkeit der Veränderung veranschaulichen muss. Spätestens jetzt beginnt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Verkündung härter werdender Zeiten Stufe eins. Häufig verstehen sie die Informationen nicht auf Anhieb, weil Emotionen und Ängste über die eigene Zukunft das Verständnis auf rationaler Ebene einschränken.

Deshalb fällt der internen Unternehmenskommunikation in dieser Situation die Aufgabe zu, die Botschaften aus der Betriebsversammlung zielgruppengerecht aufzubereiten, die Hintergründe verständlich darzustellen und über schnelle Informationskanäle zu verbreiten. Dazu bieten sich das Intranet, Mitteilungen per E-Mail sowie Aushänge am Schwarzen Brett an.