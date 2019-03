Kommunikation

Kommunikation beinhaltet einen klaren Verständnisaufbau an der Basis, eindeutige und verständliche Leitbilder für alle Beteiligten und eine offene, ehrliche Haltung der Geschäftsführung. Als Change-Verantwortlicher müssen Sie direkt am Anfang einer bevorstehenden Veränderung sicherstellen, dass alle Betroffenen die Notwendigkeit der Veränderung verstehen, den Ablauf kennen und ihn akzeptieren. Sie müssen glaubwürdig, verständlich, lückenlos und überzeugend informieren. Sprechen Sie mit den Menschen, hören Sie zu und verstehen Sie die Bedürfnisse und Sorgen der Betroffenen. Bleiben Sie kontinuierlich – auch außerhalb Ihrer eigenen Hierarchieebene – im Dialog mit den Menschen und erklären Sie: Was wird warum gemacht? Was ist zwingend erforderlich? Welche Lösungswege gibt es? Bleiben Sie transparent und informieren Sie offen so oft als möglich über den Status quo – das heißt, sowohl über positive als auch negative Ergebnisse des Veränderungsprozesses.