So erstellen Sie ein Agile Change Canvas

Medien und Materialien für das Agile Change Canvas auswählen

Das Change Canvas wird häufig auf einem Whiteboard oder Flipchart abgebildet. Sie können aber auch andere Medien und Materialien verwenden oder die nackte Wand nutzen.

Die relevanten Punkte werden auf Haftzettel geschrieben, um sie an die entsprechende „Leinwand“ zu hängen. So können Sie einzelne Inhalte schnell und unkompliziert verändern. Fotos können den Status des Change Canvas dokumentieren. Machen Sie die Fotos allen Beteiligten zugänglich. So können alle nachverfolgen, wie sich Inhalte und Ideen entwickeln.

Change Canvas inhaltlich füllen

Folgende Aspekte werden mit der Veränderungsleinwand erarbeitet und dargestellt:

Warum und wozu machen wir das?

Dringlichkeit herausstellen: Was ist die Vision für die Veränderung? Welche Probleme wollen wir überwinden? Warum ist die Veränderung wichtig für das Unternehmen? Was soll die Veränderung erreichen? Wie soll der Zielzustand aussehen?

Wie unterstützen wir die Menschen im Unternehmen?

Unterstützungs- und Kommunikationsplan aufstellen: Wie kommunizieren wir die Veränderung? Wie sammeln wir Feedback? Wie unterstützen wir die Beteiligten und begleiten sie durch die Veränderung?

Was wollen wir erreichen?

Aktionen definieren: Was sollen wir konkret machen?

Erfolgskriterien festlegen: Was wollen wir erreichen? Wie messen wir Erfolg und Fortschritt?

Risiken und Hindernisse identifizieren: Was kann die Veränderung behindern?

Wer und was ist von der Veränderung betroffen?

Welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Abteilungen und Prozesse sind von der Veränderung betroffen? Was müssen sie ändern, damit die Veränderung Erfolg hat? Wer steuert den Change?

Wann soll was erreicht werden?

Welche Maßnahmen sollten zuerst angegangen werden? Was ist vordringlich? Was könnte schnelle Erfolge bringen? Priorisieren: Wann wird was gemacht?

Change Canvas überprüfen

Überprüfen Sie regelmäßig das erstellte Change Canvas. Wie bei agilen Projektmanagement-Methoden wie Scrum üblich, setzen Sie Ihr Change Canvas ein: Ändern sich Ihre Einschätzungen und Sichtweisen, entwickeln Sie das Change Canvas weiter. Ob Sie das alleine, mit anderen Betroffenen oder im ganzen Team umsetzen, hängt von Ihrem Projekt ab. Es kann auch sinnvoll sein, Unbeteiligte dazuzuholen und andere Perspektiven einzubeziehen.