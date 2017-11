Mitarbeitern zu wenig Unterstützung geben

Jeder Mitarbeiter entwickelt mit der Zeit Routinen, wie er gewisse Aufgaben angeht und bewältigt. Diese vermitteln ihm Sicherheit, denn sie haben sich in der Vergangenheit bewährt. Diese Routinen werden bei Change-Projekten oft obsolet. Das heißt: Die Verunsicherung der Mitarbeiter steigt und ihre Leistung sinkt, bis sie neue Routinen entwickelt haben. Entsprechend schnell fallen sie in dieser Übergangszeit in ihre alten, gewohnten Verhaltensmuster zurück.



Praxistipp:

Machen Sie sich bewusst, wie lange es bei Ihnen selbst dauert, Denk- und Verhaltensgewohnheiten durch neue zu ersetzen. Reagieren Sie entsprechend gelassen, wenn es Ihren Mitarbeitern nicht auf Anhieb gelingt, das gewünschte Verhalten zu zeigen. Sprechen Sie mit ihnen darüber, wie Sie sie unterstützen können.