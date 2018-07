Was macht eine gute Change-Story aus?

Eine gute Change-Story liefert Antworten auf alle Fragen aus dem nachfolgendem Fragenkatalog. Anhand der Fragen können Sie selbst das Was, Wie und Warum Ihrer Veränderung hinterfragen und Ihre eigene Change-Story entwickeln und überprüfen. Liefert Ihre Geschichte Antworten auf alle Fragen? Erproben Sie die Geschichte in einem kleinen Kreis, bevor Sie sie allen erzählen und gehen Sie bei jeder Gelegenheit und so oft wie möglich in den direkten Dialog mit den involvierten Menschen. Fragen Sie immer wieder direkt nach und überprüfen Sie, ob die Menschen die Geschichte wirklich verstanden haben. Haben sie die „Story“ verinnerlicht und können sie nun selber Antworten auf die Fragen geben? Wenn Ihnen das gelungen ist, so ist die Geschichte gut – bleiben Fragen offen, so hat die Geschichte Lücken, die nachgebessert werden sollten.