Beispiel: Steve Jobs – ein Chef, der sich kümmert

Keiner ist vor Mikro-Management gefeit. Sogar dem Apple-Chef Steve Jobs wurde nachgesagt, dass er sich zeitweise um Details kümmerte, die streng genommen nicht in seinen Bereich fielen.

So beschreiben Helene Laube und Arndt Ohler den Apple-Chef in der Financial Times Deutschland: „Ein notorischer Mikro-Manager, ein Perfektionist mit kompromisslosem Führungsstil. Er kümmert sich um alles: Bestimmt die Schraubenzahl am Notebook oder die Krümmung der Bildschirmecken. […] Er weiß selbst, was die Leute wollen - oder wollen werden. Mit seiner Führungskompetenz hat er Apple zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Branche gemacht. Und eine Einheit aus Marke und Chef geschaffen, wie sie selten ist bei einem Konzern.“