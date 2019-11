4. „Lazy Load“ aktivieren

Wie sehr Bilder auch komprimiert und zugeschnitten werden: Viele Bilder verlängern die Ladezeit. Es muss also die Anzahl der Bild- und Videodateien reduziert werden, die beim Aufruf der Webseite geladen werden müssen. Dafür sorgt Lazy Load. Mit Lazy Load werden immer nur die Inhalte geladen, die auch sichtbar für den Nutzer sind. Bilder werden erst dann geladen, wenn sie relevant werden. Die Zeit, die WordPress benötigt, um Interaktivität für den Nutzer zu schaffen, wird wesentlich verringert. Die Integration von Lazy Load in WordPress kann mithilfe von kostenlosen Plugins wie „Lazy Load by WP Rocket“ übernommen werden.